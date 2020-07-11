В Житомире зафиксировали новый рекорд Украины – 760 подъемов с переворотом на свежем воздухе сделал курсант Житомирского военного института Дмитрий Косатый.

Об этом учебное заведение сообщает на своей странице в Facebook.

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"Представители Книги рекордов Украины, руководство военного института, родные и друзья поздравили Дмитрия Косатого с установлением рекорда Книги рекордов Украины по выполнению упражнения "Подъем с переворотом на перекладине" на открытом воздухе 760 раз", – говорится в сообщении.

Как завоевывался рекорд

На завоевание рекорда потребовалось четыре с половиной часа на перекладине, и еще на 30-градусной жаре.

В конце мая он выполнил это упражнение тысяча один раз. Но тогда Книга рекордов это еще не фиксировала. На этот раз курсант пытался побить мировой рекорд – 1400 раз. Но перекладину разместили на открытом солнце при температуре в +30. Поэтому через 4,5 часа из-за жары курсант все же остановил упражнение. Но достижение представители Книги рекордов Украины таки зафиксировали.

О курсанте Дмитрия Косатом известно, что в прошлом он – воспитанник житомирской спортивной школы футбола "Полесье" и экс-игрок команды U-19 этого клуба.