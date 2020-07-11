В 35-м туре АПЛ "Вест Хэм" одержал победу со счетом 4:0 над "Норвичем", который занимает в турнирной таблице последнее место.

Норвич – Вест Хэм 0:4

Голы: Антонио 11, 45, 54, 74

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Майкл Антонио оформил покер в матче с "Норвич", забивая на любой вкус – и после разыгранных стандартов и выходов один на один, и пяткой.

Украинец Андрей Ярмоленко, выступающий за "Вест Хэм", появился на поле на 83-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

"Вест Хэм" в итоге уверенно обыграл "Норвич", который расстался с АПЛ за три тура до конца первенства. "Молоты" набирают 34 очка и остаются на 16-й позиции. "Борнмут", который идет 18-м в зоне вылета, теперь имеет 28 пунктов и игру в запасе.

"Уотфорд", как и "Вест Хэм", всеми силами борется за выживание. "Шмели" одержали очень важную победу над "Ньюкаслом" и занимают 17-ю строчку, имея запас в 6 очков от "Борнмута".

Норвич – Вест Хэм видеообзор матча