"Днепр-1" проигрывал 0:2, но одержал волевую победу над "Львовом": видео
"Днепр-1" одержал волевую победу над "Львовом" в матче 30-го тура УПЛ. Поединок состоялся в Тернополе и завершился со счетом 3:2.
Днепр-1 – Львов 3:2
Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 – Ренан, 6, 19
Удаление: Сабино, 56 (Львов)
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Гости шокировали команду Дмитрия Михайленко в дебюте матча, забив два быстрых мяча, оба на счету бразильца Ренана.
Форвард днепрян Владислав Супряга сократил отставание в счете в середине первого тайма.
В начале второй половины встречи Рафаэль Сабино получил вторую желтую и был удален, чем дал шанс "Днепру-1" на положительный результат.
Команда Михайленко щекотала нервы своим фанатам, но в конце встречи все же забила свои мячи в большинстве: Супряга сделал дубль, а победный гол – на счету форварда Алексея Хобленко.
Днепр-1 – Львов видеообзор матча
- "Днепр-1" продолжает лидировать во второй "шестерке" УПЛ. Команда Дмитрия Михайленко набрала 40 очков и в определенное идет к плейоф за попадание в Лигу Европы.
- "Львов" (24) – на 10 месте. Львовский коллектив уже 11 туров не знает побед.