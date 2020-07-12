"Днепр-1" одержал волевую победу над "Львовом" в матче 30-го тура УПЛ. Поединок состоялся в Тернополе и завершился со счетом 3:2.

Днепр-1 – Львов 3:2

Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 – Ренан, 6, 19

Удаление: Сабино, 56 (Львов)

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Гости шокировали команду Дмитрия Михайленко в дебюте матча, забив два быстрых мяча, оба на счету бразильца Ренана.

Форвард днепрян Владислав Супряга сократил отставание в счете в середине первого тайма.

В начале второй половины встречи Рафаэль Сабино получил вторую желтую и был удален, чем дал шанс "Днепру-1" на положительный результат.

Команда Михайленко щекотала нервы своим фанатам, но в конце встречи все же забила свои мячи в большинстве: Супряга сделал дубль, а победный гол – на счету форварда Алексея Хобленко.

Днепр-1 – Львов видеообзор матча