У суботу, 11 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Гол Маліновського приніс нічию "Аталанті" у матчі з "Ювентусом"

"Ювентус" 11 липня приймав "Аталанту" Маліновського у матчі 32 туру Серії А. Команди обмінювались результативними ударами протягом матчу, але так і не зуміли визначити сильнішого у зустрічі.

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"Аталанта" вийшла вперед на 16-й хвилині зусиллями Сапати. На 55-й хвилині Роналду зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. На 68-й – на полі з'явився наш Руслан Маліновський і за 13 хвилин забив гол-красень у ворота "старої синьйори".

Коли вже здавалося, що "Аталанта" доведе справу до перемоги, м'яч знущальницьким чином влучив у руку Муріеля. Пенальті. Роналду вдруге не схибив з точки. 2:2.

"Аталанта" перервала свою 12-матчеву переможну серію (9 перемог поспіль в Серії А) та впритул наблизилась до "Лаціо" в турнірній таблиці (68 балів).

"Ювентус" упевнено лідирує, набравши 76 очок.

Ломаченко відкрив власний готель на березі моря

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко відкрив власний готель на березі Чорного моря.

Комплекс розташований на березі моря в курортному селищі Затока Одеської області. Він отримав назву Loma Sport Hotel. На базі готелю є інфраструктура для занять спортом – тренажерний зал, а також турніки на відкритому повітрі.

"Зоря" перемогла "Колос" та вийшла на друге місце УПЛ

"Колос" у Ковалівці приймав "Зорю" у матчі 30 туру УПЛ. Гості здобули впевнену перемогу у матчі.

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Перемогу команді Віктора Скрипника принесли два влучні удари Владислава Кочергіна. Вже на 9-й хвилині хавбек луганців вразив дальній кут воріт з лінії воротарського, а в компенсований до першого тайму час пробив голкіпера ударом у ближній.

В наступному турі "Зоря" проведе ключовий з точки зору боротьби за Лігу чемпіонів поєдинок проти "Динамо", а команда Костишина зіграє з "Шахтарем".

Курсант із Житомира встановив рекорд із підйому переворотом на перекладині

У Житомирі зафіксували новий рекорд України – 760 підйомів із переворотом на свіжому повітрі зробив курсант Житомирського військового інституту Дмитро Косатий.

На здобуття рекорду знадобилось чотири з половиною години на поперечині, та ще на 30-градусній спеці.

Наприкінці травня він виконав цю вправу тисячу один раз. Але тоді Книга рекордів це ще не фіксувала. Цього разу курсант намагався побити світовий рекорд - 1400 разів. Але поперечину розмістили на відкритому сонці за температури в +30. Тому за 4,5 години через жарінь курсант усе ж зупинив вправу. Але досягнення представники Книги рекордів України таки зафіксували.