Донецкий "Шахтер" победил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы. Шевченко вызвал в сборную сразу 36 футболистов. "Динамо" проиграло первый матч под руководством Луческу. Такими были главные новости спорта 11 августа.

"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы

Главной новостью стала победа "Шахтера" в матче 1/4 финала Лиги Европы над швейцарским "Базелем". "Горняки" разгромили соперников 4:1. При этом первый гол забили уже на второй минуте встречи. А пропустили лишь за две минуты до конца матча.

Поэтому "Шахтер" побеждает и выходит в полуфинал Лиги Европы. Там уже команду ждет итальянский "Интер". Матч "Шахтер" – "Интер" запланирован на понедельник, 17 августа.

Видеообзор матча Шахтер – Базель

Еще одним участником полуфинала стала испанская "Севилья", которая таки сумела победить английский "Вулверхэмптон". При этом "волки" в этой игре не забили пенальти. Тапер на "Севилью" ожидает еще один английский соперник – "Манчестер Юнайтед". Их матч запланирован на воскресенье, 16 августа.

Состав сборной Украины

Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины сразу 36 футболистов. Семь из них – дебютанты: Бущан, Бондарь, Тимчик, Попов, Зубков, Харатин, Супряга.

Соберется команда 26 августа в Харькове. К этому времени некоторых футболистов могут отсеять.

На 3 сентября в сборной Украины запланирован матч Лиги наций против Швейцарии во Львове. После этого 6 сентября – против Испании на выезде.

Первое поражение Луческу в "Динамо"

"Динамо" потерпело поражение в товарищеской игре против "Десны" 1:2. В первом тайме за "северян" отличился Филиппов. Во втором тайме Циганко не забил пенальти. Впоследствии полузащитник таки отличился, но через минуту "Десна" снова была впереди – забил Шевцов.

Это поражение стало первым для Мирчи Луческу во главе "Динамо".

Следующий матч "Динамо" должно провести 12 августа против "Полесья". Но игру перенесли на 15 августа.

Победа Цуренко над первой ракеткой России

Украинка Леся Цуренко довольно легко и уверенно победила первую ракетку России Екатерина Александрову. Россиянка – 27-я в мировом рейтинге. Но это не помешало Цуренко. победа 2:0 – и выход в 1/8 финала турнира в Праге.

Украинские команды в кубке Европы ФИБА

ФИБА в этом сезоне изменила формат проведения Кубка Европы. Поэтому две украинские команды – "Киев-Баскет" и "Прометей" – выступят сразу на групповом этапе турнира. Для клуба из Каменского это будет дебютное выступление в еврокубках.

"Шахтер" переехал в Киев и будет играть на НСК "Олимпийский"?

"Шахтер" может продолжить выступления в Киеве на НСК "Олимпийский". По крайней мере, такая информация все чаще появляется в СМИ. Якобы "горняки" уже указали этот стадион своим основным на следующий сезон.

Остроты ситуации добавляет тот факт, что принципиальный соперник "Шахтера" "Динамо" убеждало, что у них эксклюзивный договор с НСК "Олимпийский". И без их согласия другие команды на этом стадионе играть не могут. Только сборная Украины. Поэтому что выходит, руководство "Динамо" согласилось, чтобы "Шахтер" играл на этом стадионе?