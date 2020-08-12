Донецький "Шахтар" переміг "Базель" та вийшов у півфінал Ліги Європи. Шевченко викликав до збірної одразу 36 футболістів. "Динамо" програло перший матч під керівництвом Луческу. Такими були головні новини спорту 11 серпня.

"Шахтар" вийшов у півфінал Ліги Європи

Головною новиною стала перемога "Шахтаря" у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи над швейцарським "Базелем". "Гірники" розгромили суперників 4:1. При цьому перший гол забили вже на другій хвилині зустрічі. А пропустили лише за дві хвилини до кінця матчу.

Тож "Шахтар" перемагає та виходить у півфінал Ліги Європи. Там вже на команду чекає італійський "Інтер". Матч "Шахтар" – "Інтер" запланований на понеділок, 17 серпня.

Відеоогляд матчу Шахтар – Базель

Ще одним учасником півфіналу стала іспанська "Севілья", яка таки зуміла перемогти англійський "Вулверхемптон". При цьому "вовки" у цій грі не забили пенальті. Тапер на "Севілью" очікує ще один англійський суперник – "Манчестер Юнайтед". їх матч запланований на неділю, 16 серпня.

Склад збірної України

Андрій Шевченко викликав до збірної України одразу 36 футболістів. Семеро з них – дебютанти: Бущан, Бондар, Тимчик, Попов, Зубков, Харатін, Супряга.

Збереться команда 26 серпня у Харкові. До цього часу деяких футболістів можуть відсіяти.

На 3 вересня в збірної України запланований матч Ліги націй проти Швейцарії у Львові. після цього 6 вересня – проти Іспанії на виїзді.

Перша поразка Луческу в "Динамо"

"Динамо" зазнало поразки в товариській грі проти "Десни" 1:2. У першому таймі за "сіверян" відзначився Філіппов. У другому таймі Циганко не забив пенальті. Згодом півзахисник таки відзначився, але за хвилину "Десна" знову була попереду – забив Шевцов.

Ця поразка стала першою для Мірчі Луческу на чолі "Динамо".

Наступний матч "Динамо" мало б провести 12 серпня проти "Полісся". Але гру перенесли на 15 серпня.

Перемога Цуренко над першою ракеткою Росії

Українка Леся Цуренко доволі легко та впевнено перемогла першу ракетку Росії Єкатєріну Александрову. Росіянка є 27-ю у світовому рейтингу. Та це не стало на заваді Цуренко. перемога 2:0 – і вихід в 1/8 фіналу турніру в Празі.

Українські команди в кубку Європи ФІБА

ФІБА в цьому сезоні змінило формат проведення Кубка Європи. Відтак дві українські команди – "Київ-Баскет" та "Прометей" – виступлять одразу на груповому етапі турніру. Для клубу з Кам'янського це буде дебютний виступ в єврокубках.

"Шахтар" переїхав до Києва та гратиме на НСК "Олімпійський"?

"Шахтар" може продовжити виступи в Києві на НСК "Олімпійський". Принаймні така інформація все частіше з'являється у ЗМІ. Нібито "гірники" вже вказали як цей стадіон своїм основним на наступний сезон.

Гостроти ситуації додає той факт, що принциповий суперник "Шахтаря" "Динамо" переконувало, що в них ексклюзивний договір з НСК "Олімпійський". І без їх згоди інші команди на цьому стадіоні грати не можуть. Лише збірна України. Тож що виходить, керівництво "Динамо" погодилося, щоб "Шахтар" грав на цьому стадіоні?