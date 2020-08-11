Украинская теннисистка Леся Цуренко на старте турнира в Праге уверенно победила первую ракетку России Екатерина Александрову.

Россиянка Александрова, которая занимает 27-е место в рейтинге WTA, не стала особой проблемой для Цуренко. Украина в мировом рейтинге лишь 139-я. Но для победы над россиянкой ей хватило 1 часа и 15 минут, пишет 24 канал.

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В первом сете Цуренко осуществила три брейка подряд, позволив сопернице сделать только один обратный брейк. Поэтому легко довела сет до победы 6:2.

Во втором сете теннисистки еще больше ошибались на своих подачах. И снова удача была на стороне Цуренко – четыре брейка против трех у соперницы. И победа в сете 6:4.

Леся Цуренко – Екатерина Александрова 2:0 (6:2, 6:4)

В 1/8 финала Цуренко сыграет против победительницы пары Аня Богдан – Сторм Сандерс.