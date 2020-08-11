Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи со Швейцарией и Испанией
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных для подготовки в Лиге наций. В состав сборной Украины попали сразу несколько дебютантов.
В список попали 36 футболистов, сообщает сайт УАФ. Сборная Украины начнет свой первый сбор 26 августа в Харькове.
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Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба – "Динамо" Киев).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все – "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк), Владислав Супряга ("Динамо" Киев).
Впервые вызов в сборную Украины получили:
- Бущан
- Бондарь
- Тимчик
- Попов
- Зубков
- Харатин
- Супряга