Непобедимый украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг супертяжеловесов. Сразу за его спиной располагался Деонтей Уайлдер.

Обновленный рейтинг

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обнародовала обновленный рейтинг боксеров. Украинец Александр Усик взобрался на первое место.

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Интересно, что чемпионским титулом владеет британец Энтони Джошуа, который в 2017 году нанес громкое поражение другому украинцу и легенде бокса Владимиру Кличко. После чего Кличко-младший завершил карьеру.

Тревор Брайан 30 января в 11 раунде победил Бермейна Стиверна и стал новым обладателем временного титула WBA в супертяжелом весе. В том поединке Брайан неоднократно выбрасывал мощные комбинации, которые заставили судью остановить схватку.

Топ-10 рейтинга в хевивейте

Александр Усик Деонтей Уайлдер Богдан Дину Луис Ортис Энди Руиз Адам Ковнацкий Чарльз Мартин Агит Кабайел Крис Арреаола Мишель Хантер

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