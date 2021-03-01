Усик поднялся на первое место в рейтинге WBA
Непобедимый украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг супертяжеловесов. Сразу за его спиной располагался Деонтей Уайлдер.
Источник:WBA
Обновленный рейтинг
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обнародовала обновленный рейтинг боксеров. Украинец Александр Усик взобрался на первое место.
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Интересно, что чемпионским титулом владеет британец Энтони Джошуа, который в 2017 году нанес громкое поражение другому украинцу и легенде бокса Владимиру Кличко. После чего Кличко-младший завершил карьеру.
Тревор Брайан 30 января в 11 раунде победил Бермейна Стиверна и стал новым обладателем временного титула WBA в супертяжелом весе. В том поединке Брайан неоднократно выбрасывал мощные комбинации, которые заставили судью остановить схватку.
Топ-10 рейтинга в хевивейте
- Александр Усик
- Деонтей Уайлдер
- Богдан Дину
- Луис Ортис
- Энди Руиз
- Адам Ковнацкий
- Чарльз Мартин
- Агит Кабайел
- Крис Арреаола
- Мишель Хантер
Последний бой Усика: коротко
- Украинский боксер 31 октября провел свой поединок против Дерека Чисоры. Бой выдался довольно сложным для обоих спортсменов и длился все 12 раундов.
- На ринге Усик был более активным в передвижении канвасом, но его соперник оказался "крепким орешком". В шестом раунде Александр едва не отправил британца в нокаут. Однако Дерека спас сигнал о завершении раунда.
- Судьбу победителя поединка решали только рефери. За единогласным решением судей победу праздновал Усик, для которого эта победа стала 18-й подряд на профессиональном ринге.
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