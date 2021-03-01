В 18-м туре УПЛ должно было состояться дерби между Львовом и Рухом. Однако игру перенесли. Новая дата пока неизвестна.

Львов и Рух должны были между собой сыграть 13 марта (базовая дата). Но руководство Львова обратилось с просьбой к ​​УПЛ перенести этот матч на более поздний срок. Рух согласился перенести матч.

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Когда именно команды сыграют между собой – неизвестно. Как и не указаны причины, почему Львов обратился с просьбой о переносе матча.

Стоит добавить, что Львов и Рух свои домашние матчи в УПЛ проводят на "Арене Львов". Именно на этом стадионе сборная Украины в конце марта проведет два матча в отборе на ЧМ-2022 – против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Руководство Украинской ассоциации футбола обратилось к дирекции стадиона, чтобы за три недели до этих матчей там не проводили никаких других игр – у тренерского штаба сборной есть опасения относительно состояния газона.

Обе команды этот матч могли сыграть и на стадионе "Украина". Однако директор по развитию Карпат Сергей Болотников заявил, что к клубу не обращались касаемо аренды стадиона на этот матч.

Добавим, что Львов и так должен один перенесенный матч еще сыграть. Речь идет об игре первого круга против Миная – команды так и не сыграли между собой в первом туре.