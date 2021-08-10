Свитолина поднялась в топ-5 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина улучшила свои позиции в рейтинге WTA. Она вернулась на пятое место. А также вышла на первое место по времени пребывания в топ-10 среди действующих спортсменок из первой десятки.

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Там она находится непрерывно с мая 2017 года. В целом в первой десятке Свитолина вот уже 200 недель. Это лучший показатель среди всех теннисисток, которые сейчас представлены в топ-10. До этого лидерство удерживала румынка Симона Халеп (373 недели). Но в обновленном рейтинге она опустилась на 11 место.

Что касается остального рейтинга, то первое место за собой сохранила австралийка Эшли Барти. Второй является японка Наоми Осака. На третьем месте – белоруска Арина Сабаленко.

Украинский в рейтинге WTA

В целом Украина в первой сотне обновленного рейтинга представлена ​​сразу четырьмя теннисистками. Кроме Свитолиной, это:

Даяна Ястремская – 50 место (-4 позиции)

Марта Костюк – 58 место

Ангелина Калинина – 78 место (-1 позиция)

Кто из украинцев и сколько заработал на Олимпиаде-2020

Сборная Украины на Олимпиаде-2020 в Токио получила 19 медалей. Каждый из призеров Олимпиады получит от государства призовые. В целом государство выплатит более 49 миллионов гривен.

Еще перед началом Олимпиады-2020 было известно, сколько могут получить спортсмены за получение медалей на Олимпиаде.

золото – 125 тысяч долларов

серебро – 80 тысяч долларов

бронза – 55 тысяч долларов

На Олимпиаде-2020 сборная Украины получила 19 медалей – одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей. Однако стоит отметить, что одну из серебряных медалей получили Людмила Лущан и Анастасией Четверикова в каноэ-двойке. А бронзовые награды у нас получили синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина в паре. Они получили бронзовые награды и в команде артистического плавание вместе с Елизаветой Яхно, Владиславой Алексиивою, Мариной Алексеевой, Алиной Шинкаренко, Ксенией Сидоренко и Екатериной Резник. Для всех участников командных видов спорта предусмотрена полная сумма призовых.

Футболист сборной Украины перенес операцию

Киевское Динамо на полгода из-за травмы потерял ведущего защитника Дениса Попова. Повреждение 22-летний футболист получил во время матча 2 тура украинской Премьер-лиги против ровненского Вереса.

Чемпион мира U20 получил тяжелую травму – повредил переднюю крестообразную связку колена.

По словам старшего врача Динамо Андрея Шморгуна, футболист уже перенес операцию. Ориентировочный срок реабилитации после таких травм – шесть месяцев.

19-летняя украинка хочет завершить карьеру после Олимпиады-2020

19-летняя София Лискун одной из последних среди украинских прыгунов в воду соревновалась на Олимпийских Играх в Токио. Лискун конкурировала в прыжках с 10-метровой вышки, но не смогла пройти в полуфинал.

Лискун пыталась преодолеть квалификацию Олимпиады-2020 и продолжить выступления в полуфинале. Однако выступила с предпоследним результатом на Играх, а после соревнований заявила, что подумывает о завершении карьеры.

"Буду ли готовиться к Олимпиаде-2024? Не знаю. Скорее нет, чем да. Потому что вот так. Да, (планирую завершить карьеру, – ред.)", – сказала украинка.

Ключевым моментом в выступлении Лискун стал третий прыжок. Его украинская спортсменка выполняла со стойки на руках, но не смогла зафиксироваться с первой попытки. Поэтому вынуждена была во второй раз становиться в стойку, и в итоге она получила за прыжок всего 14 баллов.