Світоліна піднялася в топ-5 рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна покращила свої позиції в рейтингу WTA. Вона повернулася на п'яте місце. А також вийшла на першу сходинку за часом перебування в топ-10 серед чинних спортсменок з першої десятки.

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Там вона перебуває безперервно з травня 2017 року. Загалом в першій десятці Світоліна ось уже 200 тижнів. Це найкращий показник серед усіх тенісисток, які зараз представлені в топ-10. До цього лідерство утримувала румунка Сімона Халеп (373 тижні). Але в оновленому рейтингу вона опустилася на 11 місце.

Щодо решти рейтингу, то перше місце за собою зберегла австралійка Ешлі Барті. Другою є японка Наомі Осака. На третьому місці – білоруска Аріна Сабаленка.

Українки в рейтингу WTA

Загалом Україна в першій сотні оновленого рейтингу представлена одразу чотирма тенісистками. Окрім Світоліної, це:

Даяна Ястремська – 50 місце (-4 позиції)

Марта Костюк – 58 місце

Ангеліна Калініна – 78 місце (-1 позиція)

Хто з українців і скільки заробив на Олімпіаді-2020

Збірна України на Олімпіаді-2020 в Токіо здобула 19 медалей. Кожен з призерів Олімпіади отримає від держави призові. Загалом держава виплатить понад 49 мільйонів гривень.

Ще перед початком Олімпіади-2020 було відомо, скільки можуть отримати спортсмени за здобуття медалей на Олімпіаді.

золото – 125 тисяч доларів

срібло – 80 тисяч доларів

бронза – 55 тисяч доларів

На Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 медалей – одну золоту, шість срібних та 12 бронзових медалей. Однак варто відзначити, що одну зі срібних медалей здобули Людмила Лущан та Анастасією Четверікова у каное-двійці. А бронзові нагороди в нас отримали синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна у парі. Вони ж здобули бронзові нагороди й в команді артистичного плавання разом з Єлизаветою Яхно, Владиславою Алексіївою, Мариною Алексіївою, Аліною Шинкаренко, Ксенією Сидоренко та Катериною Резнік. Для усіх учасників командних видів спорту передбачена повна сума призових.

Футболіст збірної України переніс операцію

Київське Динамо на пів року через травму втратило провідного захисника Дениса Попова. Пошкодження 22-річний футболіст отримав під час матчу 2 туру української Прем'єр-ліги проти рівненського Вереса.

Чемпіон світу U20 отримав важку травму – пошкодив передню хрестоподібну зв'язку коліна.

За словами старшого лікаря Динамо Андрія Шморгуна, футболіст вже переніс операцію. Орієнтовний термін реабілітації після таких травм – шість місяців.

19-річна українка хоче завершити кар'єру після Олімпіади-2020

19-річна Софія Лискун однією з останніх серед українських стрибунів у воду змагалася на Олімпійських Іграх у Токіо. Лискун конкурувала у стрибках з 10-метрової вишки, але не змогла пройти у півфінал.

Лискун намагалася подолати кваліфікацію Олімпіади-2020 та продовжити виступи у півфіналі. Проте виступила з передостаннім результатом на Іграх, а після змагань заявила, що роздумує над завершенням кар'єри.

"Чи буду готуватися до Олімпіади-2024? Не знаю. Більше ні, аніж так. Тому що ось так. Так, (планую завершити кар'єру, – ред.)", – сказала українка.

Ключовим моментом у виступі Лискун став третій стрибок. Його українська спортсменка виконувала зі стійки на руках, але не змогла зафіксуватися з першої спроби. Тому змушена була вдруге ставати у стійку, і у підсумку вона отримала за стрибок лише 14 балів.