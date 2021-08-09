Еще перед началом Олимпиады-2020 было известно, сколько могут получить спортсмены за получение медалей на Олимпиаде.

золото – 125 тысяч долларов

серебро – 80 тысяч долларов

бронза – 55 тысяч долларов

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Стоит добавить, что такие же призовые были и во время Олимпиады в Рио-2016. При этом суммы тоже были в долларах, но за пять лет курс гривны к американской валюте несколько изменился.

Достойное внимания! Каждая страна сама устанавливает сколько платить призерам Олимпиады за добытые награды. В Токио-2020 наибольшую сумму призовых за золотую медаль платили в Сингапуре – 738 тысяч долларов. Вот только представители этой страны не завоевали ни одной медали.

На Олимпиаде-2020 сборная Украины завоевала 19 медалей – одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей. Однако стоит отметить, что одну из серебряных медалей завоевали Людмила Лущан и Анастасией Четверикова в каноэ-двойке. А бронзовые награды у нас получили синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина в паре. Они же получили бронзовые награды и в команде артистического плавания вместе с Елизаветой Яхно, Владиславой Алексиевой, Мариной Алексиевой, Алиной Шинкаренко, Ксенией Сидоренко и Екатериной Резник. Для всех участников командных видов спорта предусмотрена полная сумма призовых.

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Сколько денег получили спортсмены

Больше всего призовых получили двое спортсменов – пловец Михаил Романчук и гребчиха Людмила Лузина. Оба на Олимпиаде-2020 завоевали по одной серебряной и одной бронзовой медали. Поэтому они в целом получили по 135 тысяч долларов. Третье место в этом рейтинге – у победителя Олимипады-2020 Жана Беленюка, который за золотую медаль получил 125 тысяч долларов.

Михаил Романчук (плавание) – 135 тысяч долларов Людмила Лузан (гребля) – 135 тысяч долларов Жан Беленюк (греко-римская борьба) – 125 тысяч долларов Анастасия Савчук (артистическое плавание) – 110 тысяч долларов Марта Федина – артистическое плавание) – 110 тысяч долларов Парвиз Насибов – греко-римская борьба) – 80 тысяч долларов Анжелика Терлюга (каратэ) – 80 тысяч долларов Анастасия Четверикова (гребля) – 80 тысяч долларов Александр Хижняк (бокс) – 80 тысяч долларов Елена Старикова (велоспорт) – 80 тысяч долларов Дарья Белодед (дзюдо) – 55 тысяч долларов Игорь Рейзлин (фехтование на шпагах) – 55 тысяч долларов Елена Костевич (пулевая стрельба) – 55 тысяч долларов Олег Омельчук (пулевая стрельба) – 55 тысяч долларов Элина Свитолина (теннис) – 55 тысяч долларов Алла Черкасова (вольная борьба) – 55 тысяч долларов Ирина Коляденко (вольная борьба) – 55 тысяч долларов Станислав Горуна (каратэ) – 55 тысяч долларов Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – 55 тысяч долларов Елизавета Яхно (артистическое плавание) – 55 тысяч долларов Владислава Алексиева (артистическое плавание) – 55 тысяч долларов Марина Алексиева (артистическое плавание) – 55 тысяч долларов Алина Шинкаренко (артистическое плавание) – 55 тысяч долларов Ксения Сидоренко (артистическое плавание) – 55 тысяч долларов Екатерина Резник (артистическое плавание) – 55 тысяч долларов

Всего из госбюджета украинским спортсменам будет выплачено 1,84 миллиона долларов. Или же 49,29 миллиона гривен.

Украинские призеры Олимпиады-2020 / Иллюстрация 24 канала