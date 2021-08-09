В обновленном рейтинге Элина Свитолина поднялась на одну строчку и теперь занимает пятое место.

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Таким образом Свитолина продолжила свое пребывание в первой десятке рейтинга. Там она находится непрерывно с мая 2017 года. Всего в первой десятке Свитолина вот уже 200 недель. Это лучший показатель среди всех теннисисток, которые сейчас представлены в топ-10. До этого лидерство удерживала румынка Симона Халеп (373 недели). Но в обновленном рейтинге она опустилась на одиннадцатое место.

Что касается остального рейтинга, то первое место за собой сохранила австралийка Эшли Барти. Второй является японка Наоми Осака. На третьем месте – белоруска Арина Сабаленка.

Украинки в рейтинге WTA

В целом Украина в первой сотне обновленного рейтинга представлена ​​сразу четырьмя теннисистками. Кроме Свитолиной, это:

Даяна Ястремская – 50 место (-4 позиции)

Марта Костюк – 58 место

Ангелина Калинина – 78 место (-1 позиция)

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Стоит отметить прорыв Леси Цуренко. Она поднялась сразу на 12 позиций. Но опытная теннисистка пока на 179-м месте.