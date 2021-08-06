Важная медаль Терлюги, Месси покинул Барселону, Колос в еврокубках: новости спорта 5 августа

В четверг, 5 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Терлюга принесла Украине историческую медаль Олимпиады по каратэ

Анжелика Терлюга вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Украинская каратистка принесла нашей стране третье "серебро".

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29-летняя украинская каратистка проиграла в финальной схватке представительнице Болгарии Ивет Горановой. Неуступчивая соперница стала настоящей сенсацией Олимпийских игр в Токио.

Эта награда стала исторической для Украины по каратэ. Спортсменка принесла нашей стране уже 13 медаль на японской земле и третью "серебряную".

Украинка Лузан выиграла медаль Олимпиады в гребле на каноэ

Спортсменка Людмила Лузан в тяжелом заплыве завоевала "бронзу" Олимпийских игр с результатом 47,034. Украинка с первого места вышла в финальный заплыв на 200 метров каноэ. Людмила Лузан лишь на последних метрах вырвала награду для Украины.

Лузан получила первую олимпийскую награду для наших гребцов на японской земле. Лузан принесла Украине 12 награду на Олимпиаде-2020.

Лионель Месси официально покинул Барселону

Лидер каталонской Барселоны Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с клубом. Стороны официально разорвали отношения.

Клуб и Месси не смогли подписать новый контракт из-за финансовых проблем. Таким образом, игрок не имеет причин в дальнейшем находиться в клубе.

Что известно о Барселоне и Месси

Контракт Месси с Барселоной завершился 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, а среди претендентов на 34-летнего Лео называли ПСЖ.

Всего аргентинский форвард сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов.

Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" Ла Лигу, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза был обладателем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Колос сыграл вничью в Лиге конференций

В четверг, 5 августа, Колос начал свою еврокубковую кампанию в Лиге конференций матчем против Шахтера из Караганды. Команды разошлись миром.

Матч завершился нулями на табло, а с интересного можно выделить момент Колоса во втором тайме, когда штанга отделила украинский клуб от гола. Контратака ковалевцев завершилась техничным ударом Диего из-за пределов штрафной, и мяч задел стойку.

Через мгновение Шахтер остался в меньшинстве. Атанасовски грубо сыграл против Золотова и получил вторую желтую карточку.