Терлюга принесла Україні історичну медаль Олімпіади з карате

Анжеліка Терлюга вийшла у фінал Олімпійських ігор у Токіо. Українська каратистка принесла нашій країні третє "срібло".

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29-річна українська каратистка програла у фінальній сутичці представниці Болгарії Івет Горановій. Непоступлива суперниця стала справжньою сенсацією Олімпійських ігор у Токіо.

Ця нагорода стала історичною для України з карате. Спортсменка принесла нашій країні вже 13 медаль на японській землі та третю "срібну".

Українка Лузан виграла медаль Олімпіади у греблі на каное

Веслувальниця Людмила Лузан у важкому запливі завоювала "бронзу" Олімпійських ігор з результатом 47,034. Українка з першого місця вийшла у фінальний заплив на 200 метрів каное. Людмила Лузан лише на останніх метрах вирвала нагороду для України.

Лузан здобула першу олімпійську нагороду для наших веслувальників на японській землі. Лузан принесла Україні 12 нагороду на Олімпіаді-2020.

Ліонель Мессі офіційно покинув Барселону

Лідер каталонської Барселони Ліонель Мессі не підписуватиме новий контракт з клубом. Сторони офіційно розірвали відносини.

Клуб та Мессі не змогли підписати новий контракт через фінансові проблеми. Таким чином, гравець не має причин надалі перебувати в клубі.

Що відомо про Барселону та Мессі

Контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.

Всього аргентинський форвард зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 асистів.

Ліонель 10 раз виграв з "Барсою" Ла Лігу, сім раз Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів, по три рази був володарем Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу.

Колос зіграв унічию в Лізі конференцій

У четвер, 5 серпня, Колос розпочав свою єврокубкову кампанію у Лізі конференцій матчем проти Шахтаря з Караганди. Команди розійшлися миром.

Матч завершився нулями на табло, а з найцікавішого можна виділити момент Колоса у другому таймі, коли штанга відділила український клуб від голу. Контратака ковалівців завершилася технічним ударом Дієго з-за меж штрафного, і м'яч зачепив стійку.

За мить Шахтар залишився у меншості. Атанасовскі грубо зіграв проти Золотова та отримав другу жовту картку.