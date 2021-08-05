Колос – Шахтер (Караганда) 0:0

Удаление: Атанасовски, 76

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Ковалевский клуб только два года назад дебютировал в украинской Премьер-лиге и стартовал уже во втором для себя евросезоне. В прошлом году Колос не сумел пробиться в групповой раунд Лиги Европы. Сначала команда Руслана Костишина в Салониках обыграла греческий Арис (2:1), а затем на выезде после дополнительного времени уступила хорватской Риеке (0:2).

Шахтер во втором отборочном раунде с трудом одолел румынский ФКСБ. Соперники обменялись домашними победами и судьбу путевки в следующую стадию турнира решали пенальти, которые точнее пробили именно "горняки".

На 22-й минуте Колосу удалось спастись от гола. После навеса с углового Граф сбросил мяч на дальнюю штангу, и Бухорац, перед которым был пустой угол, пробил неудачно, отправив мяч в руки Волынца.

Ковалевцы сразу ответили – Черноморец получил передачу неподалеку штрафной соперников и сразу выстрелил в район левой девятки, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

В середине первого тайма Шикавка справа ворвался в штрафную Колоса, на замахе обыграл Петрова и пробил в ближний угол – мяч не летел в ворота, но Волынец в падении перевел "круглого" на угловой.

На 50-й минуте после скидки партнера Рустемович пробил из-за пределов штрафной, но Волынец в прыжке отбил мяч.

В середине второго тайма штанга отделила Колос от гола. Контратака ковалевцев завершилась техничным ударом Диего из-за пределов штрафной, и мяч задел стойку.

Через мгновение после голевого момента от Колоса Шахтер остался в меньшинстве. Атанасовски грубо сыграл против Золотова и получил вторую желтую карточку.

В итоге, Колос начал свою компанию с 1 набранного балла. Ответный матч с клубом из Караганды состоится 10 августа на выезде.

Колос – Шахтер видеообзор