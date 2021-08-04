Шестая "бронза" на Олимпиаде, Шахтер победил в Лиге чемпионов: новости спорта 3 августа

Во вторник, 3 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Борчиха Черкасова завоевала "бронзу" Олимпиады-2020

Алла Черкасова 3 августа провела свою схватку за бронзовую награду Олимпиады-2020, которая стала последней в ее карьере. Украинская борчиха едет в Украину с "бронзой".

Как это было Как Черкасова получила "бронзу" на Олимпиаде: видео боя и церемония награждения

Представительница Львовской области в бронзовом финале встречалась с Сарой Досе из Японии. Алла Черкасова активнее начала поединок в весовой категории до 68 килограммов.

Черкасова положила на лопатки соперницу – туше (0:2). Украинка осуществила мечту и просьбу сына – получила медаль. Черкасова – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Для Аллы Олимпийские игры в Токио были последними в карьере.

Шахтер победил в первом матче в Лиге чемпионов

3 августа в рамках первого матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Шахтер в Бельгии играл против Генка.

Бельгийцы выиграли первый тайм благодаря голу лучшего бомбардира команды Пауля Онуачу. Но во второй половине поединка "горняки" смогли дважды забить в ворота "Генка". Сделали это бразильцы, а именно Тете, реализовавший пенальти, и Алан Патрик.

Шахтер выиграл матч со счетом 2:1.

Беленюк и Насибов гарантировали медали Олимпиады-2020

Жан Беленюк и Парвиз Насибов, выступающие в борьбе греко-римского стиля, провели замечательный день. По его итогам оба квалифицировались в финал, где проведут схватку за золотую медаль. Это значит, что минимум серебряные награды они себе гарантировали. Беленюк одолел в полуфинале хорватского спортсмена, а Насибов в драматическом бою ликвидировал египтянина.

В вольной борьбе Ирина Коляденко дошла до полуфинала, где уступила борчихе из Кыргызстана. Теперь Ирине 4 августа предстоит провести схватку за бронзовую медаль. Алла Черкасова, к слову, свой бой за бронзовую награду выиграла.

Алексей Лень стал игроком Сакраменто

Украинский баскетболист Алексей Лень подписал контракт с Сакраменто Кингз. Контракт украинца с клубом рассчитан на 2 года.

Лень ранее уже играл за "Кингз" во второй половине сезона НБА 2019/20.

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