В матче за третье место Алла Черкасова встречалась с представительницей Японии Сарой Досё. И победила благодаря удачно проведенной атаке – туше. Благодаря этой победе Черкасова получила бронзовую медаль Олимпиады-2020.

Как это было Воплотила мечту в реальность: борец Черкасова феерично выиграла "бронзу" Олимпиады-2020

Для сборной Украины – это первая олимпийская награда в женской борьбе со времен Пекина-2008.

"Невероятно счастлива, что привезу сыну обещанную олимпийскую медаль. За свой большой спортивный возраст так много людей, которые были рядом в разные периоды и помогали кто словом, кто делом. Благодарна всей Украине и Богу за эту награду. Было сложно настроиться, и я была готова бороться, ведь понимала, что это, возможно последние шесть минут в моей карьере", – заявила после боя Черкасова.

Видео выступления Черкасовой в бою за третье место

После этого состоялась традиционная церемония награждения. Алла Черкасова получила свою бронзовую медаль.



Церемония награждения, Алла Черкасова вторая слева / Фото Getty Images

Медаль, которую получила Алла Черкасова, стала седьмой для сборной Украины. В активе нашей команды одна серебряная награда и еще шесть бронзовых. По состоянию на 3 августа мы занимаем 61-е место в общем медальном зачете.

Олимпиада-2020 продлится до 8 августа.