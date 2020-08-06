Донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Вольфсбург" в матче 1/8 финала Лиги Европы. И сыграет в четвертьфинале турнира. "Заря" определилась с главным тренером. "Карпаты" решили провести ребрендинг и изменили логотип. Такими были главные новости спорта в Украине и мира 5 августа.

"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Еврокубки вернулись. И в первый же день сыграл единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер" провел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Этот матч должен был состояться еще 19 марта. Но коронавирус надолго отложил футбольные матчи.

Учитывая, что "Шахтер" в первом матче на выезде победил 2:1, то особой нужды бежать вперед и забивать быстрый гол у "горняков" не было. В отличие от "Вольфсбурга". Но все их попытки в начале матче отличиться так и остались попытками – ни одного удара в створ ворот за весь первый тайм. "Шахтер" же перехватил инициативу и несколько раз опасно угрожал воротам соперника.

Во втором тайме игра была довольно ровной. Пока в ворота "Шахтера" не назначили пенальти. Но после просмотра повтора арбитр свое решение отменил (фол был, но за пределами штрафной). Зато показал красную карточку Хочолаве. Но в меньшинстве "горняки" играли лишь две минуты – впоследствии вторую желтую карточку получил защитник "Вольфсбурга" Брукс.

А три гола, которые были забиты в матче, произошли уже в конце встречи. На 89-й минуте забил Мораес. На 90+1 минуте отличился Соломон. А на 90+3 минуте дубль оформил Мораес.

"Шахтер" выходит в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Айнтрахт" – "Базель". Эти команды между собой сыграют 6 августа. А матч четвертьфинала запланирован на 11 августа в немецком Гельзенкирхене.

Кто еще вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Еще тремя командами, которые вышли в четвертьфинал Лиги Европы, стали "Копенгаген", "Интер" и "Манчестер Юнайтед"

Еще четыре участника 1/4 финала турнира определятся 6 августа. Между собой сыграют:

Базель – Айнтрахт (3:0 после первого матча)

Байер – Рейнджер (3:1 после первого матча)

Вулверхэмптон – Олимпиакос (1:1 после первого матча)

Севилья – Рома (одноматчевое противостояние)

Львовские "Карпаты" изменили логотип клуба

"Карпаты" продолжают напоминать о своем существовании. Не так игрой, как поведением. На этот раз руководство клуба решило изменить логотип команды. За основу взяли стоковый логотип, который можно купить за 15 долларов в интернете.

Старый клуб никуда не девается. Его передали общественной организации "Ультрас Карпаты". Сама ГО была создана лишь за несколько дней до этого.

"Заря" определилась с тренером

Эпопея с возможным переходом главного тренера "Зари" Виктора Скрипника в "Днепр-1" подошла к концу. Он остается в луганском клубе, с которым у него контракт до 2022 года. Поэтому Александра Бабича в команде не будет.

Остается в "Днепр-1" и Дмитрий Михайленко.

Новые правила от УЕФА: технические поражения из-за коронавируса

УЕФА выпустила приложение к правилам проведения матчей еврокубков. Пока что оно касается матчей квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Главное в этих нововведениях – командам могут грозить технические поражения из-за пандемии коронавируса. Случится такое, если:

клуб не предупредит УЕФА об ограничениях, которые вводит в стране местная власть;

если матч нельзя провести из-за таких ограничений, а команда-хозяин не сумела найти нейтральное поле для такого матча.

При этом матчи теперь должны состояться, даже если в клубе обнаружена вспышка коронавируса. Главное, чтобы в команде было 13 игроков в заявке, а местная власть дала разрешение на проведение игры.

ПФЛ без президента: Макарова отправили в отставку

Команды Профессиональной футбольной лиги собрались вместе, чтобы решить вопрос с президентом ПФЛ Сергеем Макаровым. Перед тем два десятка клубов выразили ему недоверие. Поэтому на самом собрании все оказалось достаточно очевидно – они за это официально проголосовали.

Сам Макаров покинул это заседание досрочно в знак протеста. Ведь этот вопрос по регламенту должны были обсудить лишь через две недели.

После этого клубы ПФЛ без него провели заседание и определили и.о. президента организации – им стал Александр Каденко, занимающий пост главы любительской ассоциации футбола.