УЕФА обновила правила проведения матчей еврокубков. Все из-за коронавируса. Теперь команды могут получить технические поражения.

Изменения в регламенте соревнований, опубликованные УЕФА, касаются пока матчей квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Они созданы с учетом эпидемиологической ситуации в Европе, а также правилами поездок между странами.

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Какие нововведения ввели в УЕФА

В УЕФА составили базовый список ограничений на каждую страну Европы. Однако за два дня до жеребьевки любого этапа лиги чемпионов или Лиги Европы клубы должны подать полный список ограничений, которые введены местными властями в связи с пандемией.

Если клубы этого не сделают и окажется, что в стране введены новые ограничения, о которых в УЕФА не знали, то команда получает дисквалификацию на свой домашний матч и техническое поражение 0:3.

Если провести матч в стране нет возможности из-за введения ограничений местными властями, то клуб-хозяин должен самостоятельно предложить и организовать матч на нейтральном поле. Если этого не будет сделано, то команда получит техническое поражение 0:3.

Если предоставленные клубом данные об ограничении местной власти неточные или недостаточные, чтобы переносить игру на нейтральное поле, решение о месте проведения матча принимает УЕФА. Если одна из команд откажется от матча из-за этого, она получит техническое поражение 0:3.

Если в клубе обнаружили вспышку коронавируса, матч состоится при условии, что в команде наберется 13 человек (среди них один вратарь), а местная власть дала разрешение на проведение матча. Матч могут перенести на одну из свободных дат УЕФА для каждого из этапов соревнований. Если такой возможности нет, клуб получает техническое поражение 0:3.

На какие даты УЕФА может перенести матчи

Все матчи квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, за исключением раунда плей-офф пройдут из одного матча. Хозяина матча будут определять жеребьевкой. Поэтому перенести матчи из-за форс-мажорных обстоятельств УЕФА может на такие даты:

Лига чемпионов

Предварительный раунд: 14 августа

Первый квалификационный раунд: 21 августа

Второй квалификационный раунд 11 сентября

Третий квалификационный раунд: 18 сентября

Раунд плей-офф: первые матчи – 25 сентября, ответные – 1 октября

Лига Европы

Предварительный раунд: 22 августа

Первый квалификационный раунд: 12 сентября

Второй квалификационный раунд 19 сентября

Третий квалификационный раунд: 26 сентября

Раунд плей-офф: 2 октября

Напомним, групповой этап Лиги чемпионов запланирован на 20 октября. Лига Европы стартует матчами 22 октября.