"Заря" определилась с тренером на следующий сезон: детали про Скрипника, Бабича и "Днепр-1"
Луганская "Заря" сделала официальное заявление о тренерском штабе команды, который будет работать с футболистами на следующий сезон. Наставником команды и в дальнейшем останется Виктор Скрипник.
Виктор Скрипник и его тренерский штаб будут работать в "Заре" еще как минимум два сезона. У него контракт до 2022 года. Об этом в комментарии официальному сайту клуба заявил генеральный директор "Зари" Станислав Оганов.
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По его словам, все остальное об изменении тренерского штаба "Зари" было лишь слухами.
"Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который официально находится у нас на контракте, появляется интерес со стороны другого клуба, то нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением от этого клуба. После этого начинаются переговоры. Официального письма от "Днепр-1" о переходе Виктора Скрипника не поступало. Все остальное – слухи. Официально скажу, что "Заря" не подписывала никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже только слухи", – заявил Станислав Оганов.
Он также рассказал, что клуб подписал контракт с полузащитником Денисом Янаковым. Речь идет о полноценном контракте, который рассчитан на четыре года.
Относительно планов команды, то игроки тренируются в двухразовом режиме. Запланированы два спарринга – 11 августа с "Днепр-1", а 15 августа – с "Мариуполем".
Почему Скрипник мог покинуть "Зарю"
- В летний период не утихали слухи, что Виктор Скрипник, несмотря на довольно удачный сезон, покинет "Зарю". Среди причин называлась нестабильная финансовая ситуация в клубе (задолженности достигали трехмесячного срока). Интерес к Скрипнику приписывали "Днепр-1".
- Впоследствии была информация, что в контракте Скрипника прописана сумма за досрочное расторжение соглашения – 500 тысяч евро.
- Скрипника в "Заре" должен был заменить Александр Бабич. Тренер перед тем покинул "Мариуполь" – у него закончился срок действия контракта.