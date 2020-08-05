Луганская "Заря" сделала официальное заявление о тренерском штабе команды, который будет работать с футболистами на следующий сезон. Наставником команды и в дальнейшем останется Виктор Скрипник.

Виктор Скрипник и его тренерский штаб будут работать в "Заре" еще как минимум два сезона. У него контракт до 2022 года. Об этом в комментарии официальному сайту клуба заявил генеральный директор "Зари" Станислав Оганов.

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По его словам, все остальное об изменении тренерского штаба "Зари" было лишь слухами.

"Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который официально находится у нас на контракте, появляется интерес со стороны другого клуба, то нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением от этого клуба. После этого начинаются переговоры. Официального письма от "Днепр-1" о переходе Виктора Скрипника не поступало. Все остальное – слухи. Официально скажу, что "Заря" не подписывала никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже только слухи", – заявил Станислав Оганов.

Он также рассказал, что клуб подписал контракт с полузащитником Денисом Янаковым. Речь идет о полноценном контракте, который рассчитан на четыре года.

Относительно планов команды, то игроки тренируются в двухразовом режиме. Запланированы два спарринга – 11 августа с "Днепр-1", а 15 августа – с "Мариуполем".

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