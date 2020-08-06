Донецький "Шахтар" розгромив німецький "Вольфсбург" у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. І зіграє у чвертьфіналі турніру. "Зоря" визначилася із головним тренером. "Карпати" вирішили провести ребрендинг і змінили логотип. Такими були головні новини спорту в Україні та світу 5 серпня

"Шахтар" вийшов у чвертьфінал Ліги Європи

Єврокубки повернулися. І в перший же день зіграв єдиний представник України – донецький "Шахтар" провів матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Цей матч повинен був відбутися ще 19 березня. Але коронавірус надовго відклав футбольні матчі.

Зважаючи, що "Шахтар" в першому матчі на виїзді переміг 2:1, то особливих потреб бігти вперед і забивати швидкий гол у "гірників" не було. на відміну від "Вольфсбурга". Але всі їх намагання на початку матчі відзначитися так і залишилися намаганнями – жодного удару в площину воріт за весь перший тайм. "Шахтар" же перехопив ініціативу і декілька разів небезпечно загрожував воротам суперника.

У другому таймі гра була доволі рівною. Аж поки у ворота "Шахтаря" не призначили пенальті. Та після перегляду повтору арбітр своє рішення скасував (фол був, але за межами штрафного майданчика). Натомість показав червону картку Хочолаві. Але в меншості "гірники" грали лише дві хвилини – згодом другу жовту картку отримав захисник "Вольфсбурга" Брукс.

А три голи, які було забито в матчі, сталися вже наприкінці зустрічі. На 89-й хвилині забив Мораес. На 90+1 хвилині відзначився Соломон. А на 90+3 хвилині дубль оформив Мораес.

"Шахтар" виходить у чвертьфінал Ліги Європи, де зіграє з переможцем пари "Айнтрахт" – "Базель". Ці команди між собою зіграють 6 серпня. А матч чвертьфіналу запланований на 11 серпня в німецькому Гельзенкірхені.

Хто ще вийшов у чвертьфінал Ліги Європи

Ще трьома командами, які вийшли у чвертьфінал Ліги Європи, стали "Копенгаген", "Інтер" та "Манчестер Юнайтед".

Ще чотири учасники 1/4 фіналу турніру визначаться 6 серпня. Між собою зіграють:

Базель – Айнтрахт (3:0 після першого матчу)

Баєр – Рейнджер (3:1 після першого матчу)

Вулверхемптон – Олімпіакос (1:1 після першого матчу)

Севілья – Рома (одноматчеве протистояння)

Львівські "Карпати" змінили логотип клубу

"Карпати" продовжують нагадувати про своє існування. Не так грою, як поведінкою. Цього разу керівництво клубу вирішило змінити логотип команди. За основу взяли стоковий логотип, який можна купити за 15 доларів в інтернеті.

Старий логотип нікуди не дівається. Його передали громадській організації "Ультрас Карпати". Сама ГО була створена лише декілька днів до цього.

"Зоря" визначилася з тренером

Епопея з можливим переходом головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника до "Дніпро-1" добігла кінця. Він залишається в луганському клубі, з яким в нього контракт до 2022 року. Відтак Олександра Бабича в команді не буде.

Залишається в "Дніпро-1" і Дмитро Михайленко.

Нові правила від УЄФА: технічні поразки через коронавірус

УЄФА випустила додаток до правил проведення матчів єврокубків. Поки що вони стосуються матчів кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Головне в цих нововведеннях – командам можуть загрожувати технічні поразки через пандемію коронавірусу. Станеться таке, якщо:

клуб не попередить УЄФА про обмеження, які запроваджує в країні місцева влада;

якщо матч не можна провести через такі обмеження, а команда-господар не зуміла знайти нейтральне поле для такого матчу.

При цьому матчі тепер повинні відбутися, навіть якщо в клубі виявлено спалах коронавірусу. Головне, щоб в команді було 13 гравців в заявці, а місцева влада дала дозвіл на проведення гри.

ПФЛ без президента: Макарова відправили у відставку

Команди Професійної футбольної ліги зібралися разом, щоб вирішити питання з президентом ПФЛ Сергієм Макаровим. Перед тим з два десятки клубів висловили йому недовіру. Тож на самому зібрані все виявилося доволі очевидно – вони за це офіційно проголосували.

Сам Макаров покинув це засідання достроково в знак протесту. Адже це питання по регламенту повинні були обговорити лише через два тижні.

Після цього клуби ПФЛ без нього провели засідання та визначили в.о. президента організації Олександра Каденка, що посідає пост глави Аматорської асоціації футболу.