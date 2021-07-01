Шахтер одержал победу в первом матче с Де Дзерби

Донецкий Шахтер на сборе в Австрии сыграл первый контрольный матч в новом сезоне 2021/2022. В первой игре с новым тренером Роберто Де Дзерби "горняки" получили разгромную победу над Санкт-Йоханом – 5:0.

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Следующий контрольный матч Шахтера состоится 4 июля. "Горняки" сыграют против Ракува.

Назарий Русин перешел из Динамо в Днепр-1

Днепр-1 объявил об аренде нападающего Назария Русина. Он перебрался в команду из киевского Динамо.

Это не первая аренда для Русина. В прошлом сезоне он выступал в Польше за Легию (Варшава). А перед тем – за луганскую Зарю.

Русин – не единственный игрок, которого арендовал Днепр-1. Команде удалось договориться о продлении аренды опорного полузащитника Даниила Игнатенко, контракт принадлежит донецкому Шахтеру. Игнатенко в прошлом сезоне тоже выступал за клуб из Днепра, где провел 19 официальных матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Элина Свитолина победила в первом круге Уимблдона

Элина Свитолина прошла во второй круг Уимблдона-2021. В 1/64 финала украинская теннисистка сломила сопротивление представительницы Бельгии Элисон Ван Эйтванк.

Элина Свитолина – Элисон Ван Ейтванк 2:1 (6:3, 2:6, 6:3)

В решающей партии Свитолина сделала четыре брейка против двух у бельгийки, что позволило Элине довести сет до победы. Украинка выиграла поединок на подаче Ван Эйтванк.

Заметим, что на предыдущем Уимблдоне Свитолина дошла до полуфинала, в котором уступила будущей чемпионке – Симоне Халеп.

Довбик заинтересовал клубы Испании и Италии

24-летний нападающий Артем Довбик в одну секунду стал героем всей Украины. Футболист забил победный гол в ворота Швеции и вывел сборную в 1/4 финала Евро-2020. Такая игра украинца привлекла внимание иностранных клубов.

Об игроке Днепра-1 уже спрашивали итальянский Торино и испанский Реал Сосьедад. Интересно, что в составе испанцев выступает форвард шведской сборной Александр Исаак.