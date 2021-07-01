Шахтар здобув перемогу в першому матчі з Де Дзербі

Донецький Шахтар на зборах в Австрії зіграв перший контрольний матч у новому сезоні-2021/2022. У першій грі з новим тренером Роберто Де Дзербі "гірники" здобули розгромну перемогу над Санкт-Йоханом – 5:0.

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Наступний контрольний матч Шахтаря відбудеться 4 липня. "Гірники" зіграють проти Ракува.

Назарій Русин перейшов з Динамо в Дніпро-1

Дніпро-1 оголосив про оренду нападника Назарія Русина. Він перебрався до команди з київського Динамо.

Це не перша оренда для Русина. В минулому сезоні він виступав з Польщі за Легію (Варшава). А перед тим – за луганську Зорю.

Русин – не єдиний гравець, якого орендував Дніпро-1. Команді вдалося домовитися про продовження оренди опорного півзахисника Данила Ігнатенка, контракт належить донецькому Шахтарю. Ігнатенко в минулому сезоні теж виступав за клуб з Дніпра, де провів 19 офіційних матчів, в яких забив один м’яч і віддав одну результативну передачу.

Еліна Світоліна перемогла у першому колі Вімблдону

Еліна Світоліна пройшла в друге коло Вімблдону-2021. В 1/64 фіналу українська тенісистка зламала опір представниці Бельгії Елісон Ван Ейтванк.

Еліна Світоліна – Елісон Ван Ейтванк 2:1 (6:3, 2:6, 6:3)

У вирішальній партії Світоліна зробила чотири брейки проти двох у бельгійки, що дозволило Еліні довести сет до перемоги. Українка виграла поєдинок на подачі Ван Ейтванк.

Зауважимо, що на попередньому Вімблдоні Світоліна дійшла до півфіналу, в якому поступилася майбутній чемпіонці – Сімоні Халеп.

Довбик зацікавив клуби Іспанії та Італії

24-річний нападник Артем Довбик в одну секунду став героєм усієї України. Футболіст забив переможний гол у ворота Швеції та вивів збірну в 1/4 фіналу Євро-2020. Така гра українця привернула увагу іноземних клубів.

Про гравця Дніпра-1 вже запитували італійський Торіно та іспанський Реал Сосьєдад. Цікаво, що у складі іспанців виступає форвард шведської збірної Александр Ісак.