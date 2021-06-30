"Охота" за нападающим

Внимание вокруг Артема Довбика после гола в ворота шведов просто бешеное. Футболист сразу привлек внимание иностранных клубов, которые хотели бы видеть нападающего в своем составе.

Интересно узнать Это не лифчик: что было под футболкой Довбика, который вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020

Об игроке Днепра-1 уже спрашивали итальянский Торино и испанский Реал Сосьедад. Интересно, что в составе испанцев выступает форвард шведской сборной Александр Исак.

В сезоне-2020/2021 24-летний футболист сыграл в футболке днепровского клуба 27 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 10 голов и отдал один ассист.

Его контракт с командой рассчитан до конца декабря 2023 года.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в один миллион евро.

Как Довбик вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020

Артем Довбик появился на футбольном поле лишь на 105-й минуте матча. Нападающий вышел вместо Андрея Ярмоленко. Нападающий активно вошел в игру.

Ключевой стала 120 + 1 минута встречи. Довбик откликнулся на передачу Зинченко и ударом головой прошил сетку ворот Швеции. В итоге – 2:1 Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Своим голом украинец побил рекорд легендарного Мишеля Платини. Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. Рекорд француза держался с 1984 года.