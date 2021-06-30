Днепр-1 арендовал Русина на один сезон

"Я разговаривал с агентом, и он сказал, что Днепр-1 хочет меня подписать. После чего я посоветовался с родителями и понял, что да, для меня это хороший вариант. Потому что мне надо сейчас все начинать с начала, чтобы снова играть в футбол на хорошем уровне. Поэтому я доволен, что приехал в Днепр", – рассказал Назарий Русин.

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Это не первая аренда для Русина. В прошлом сезоне он выступал в Польше за Легию (Варшава). А перед тем за луганскую Зарю.

Русин – не единственный игрок, которого арендовал Днепр-1. Команде удалось договориться о продлении аренды опорного полузащитника Даниила Игнатенко, контракт принадлежит донецкому Шахтеру. Игнатенко в прошлом сезоне тоже выступал за клуб из Днепра, где провел 19 официальных матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Еще один игрок – Александр Пихаленок, который в прошлом сезоне тоже выступал в Днепр-1 в аренде, из Шахтера, подписал с клубом полноценный контракт на четыре года.

Еще перед тем Днепр-1 объявил об аренде опорного полузащитника молодежной сборной Хорватии Невена Джурасека. Он взят в аренду у загребского Динамо на один сезон с правом первоочередного выкупа.