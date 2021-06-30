Шахтер – Санкт-Йохан 5:0

Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корниенко, 24, Дентиньо, 71

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Шахтер камня на камне не оставил от скромного австрийского клуба Санкт-Йохан.

Донецкий клуб за 25 минут разгромил соперника. На второй минуте Мудрик обыгрался с Корниенко, который прострелил на Тете. Бразилец набежал и отправил мяч в сетку.

Через 5 минут Мудрик вошел в штрафную и нанес точный удар после того, как сблизился с голкипером.

На 10 минуте игры на табло горели 3:0! Новичок Шахтера Траоре завершил комбинацию с прострелом Додо. Это дебютный гол за Шахтер в неофициальном матче.

На 24 минуте после паса Траоре отличился Корниенко. В середине второго тайма итоговый результат 5:0 сделал Дентиньо.