Матчи Евро-2020, сенсация на Формуле-1: главные новости спорта 3 июля

Сборная Украины уступила Англии и покинула Евро-2020. Такими были главные новости спорта в субботу, 3 июля.

Сборная Украины на Евро-2020

Сборная Украины проиграла Англии. И покинула Евро-2020. Украинцы пропустили четыре гола. Отличились Кейн (оформил дубль), Макгвайр и Хендерсон.

Руслан Малиновский не попал в заявку на этот матч. У него травма.

Дания – в полуфинале Евро-2020

Третьим участником полуфинала Евро-2020 стала сборная Дании. Датчане обыграли сборную Чехии.

При этом первый гол сборная Дании забила после неочевидной ошибки арбитра матча.

Сенсация в квалификации Формулы-1

На гран-при Австрии состоялась квалификация. Ее ожидаемо выиграл Макс Ферстаппен. Рядом с ним стартует Ландо Норрис.

Льюис Хэмилтон будет стартовать четвертым. Лучше него время показал Серхио Перес.

Себастьян Феттель должен был быть восьмым. Но его оштрафовали потерей трех мест за инцидент с Фернандо Алонсо.

Иванисеня переходит в российский клуб

Бывший футболист луганской Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня может продолжить карьеру в России. Игрок прибыл на просмотр в Крылья Советов.