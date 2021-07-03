Стоит отметить, что полузащитник Ливерпуля появился на поле за 6 минут до взятия ворот.
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Сборная Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 разгромно уступает Англии. Джордан Хендерсон довел счет до неприличного, забив четвертый гол во встрече.
Источник:24 канал
Стоит отметить, что полузащитник Ливерпуля появился на поле за 6 минут до взятия ворот.
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Новость дополняется…