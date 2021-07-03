Результаты квалификации

1. Макс Ферстаппен

2. Ландо Норрис

3. Серхио Перес

4. Льюис Хэмилтон

5. Валттери Боттас

6. Пьер Гасли

7. Юки Цунода

8. Себастьян Феттель

9. Джордж Расселл

10. Лэнс Стролл

К слову Ферстаппен без проблем победил на Гран-при Штирии, Mercedes попали на подиум

Первая сессия

Первый сегмент квалификации традиционно отсеял пилотов Haas – Никиту Мазепина и Мика Шумахера. Неожиданно дальше не прошел пилот Alpine Эстебан Окон.

16. Кими Райкконен

17. Эстебан Окон

18. Николас Латифи

19. Мик Шумахер

20. Никита Мазепин

Вторая сессия

Второй сегмент подарил сразу две неожиданности. В первую очередь Джордж Расселл сенсационно прошел в финал квалификации. Он опередил обоих пилотов Ferrari – Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Леклер впервые в сезоне не сумел выйти в последний сегмент квалификации. В очередной раз не удалась квалификация Даниэлю Риккардо из McLaren.

Стоит заметить, чтоо Себастьян Феттель заблокировал Фернандо Алонсо на быстром круге. Поэтому получил штраф после квалификации.

11. Карлос Сайнс

12. Шарль Леклер

13. Даниэль Риккардо

14. Фернандо Алонсо

15. Антонио Джовинацци

Финал квалификации

В финале квалификации борьба вновь развернулась между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Пилот Red Bull в очередной раз в сезоне оказался лучше семикратного чемпиона мира и получил поул.

Более того, Хэмилтон квалифицировался только четвертым. Второе место неожиданно занял Ландо Норрис с McLaren. Третье время показал Серхио Перес.