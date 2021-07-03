По информации источника, полузащитник подпишет с новичком российской Премьер-лиги долгосрочный контракт.

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Также этот переход подтвердил тот факт, что в расположение самарского клуба на сборах в Сербии прибыли два потенциальных новичка. Это россиянин Герман Онугха и украинец Иванисеня.



Иванисеня прибыл на сборы в Крылья Советов / Фото: твиттер Крылья Советов

Карьера Иванисеня: коротко