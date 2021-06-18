Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Голами за "сине-желтых" отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

К слову Яремчук рассказал, что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020

  • Поединок прошел в Бухаресте в четверг 17 июня. В отличие от стартового поединка, который проходил в Амстердаме, на этот раз украинская сборная имела ощутимый бонус – гораздо больше болельщиков. В соседнюю Румынию значительно проще добраться, поэтому преимущество украинцев ощущалось с первых минут.
  • В последние минуты напряжение в матче зашкаливало, но до какой-то игровой конкретики практически не доходило, что позволило Украине одержать первую победу на чемпионатах Европы со времен домашнего Евро-2012.

Таким образом после двух матчей подопечные Шевченко набирают 3 очка, но имеют нулевую разницу мячей. Вечером в четверг состоится другой матч этой группы Нидерланды – Австрия.

Украина обыграла Северную Македонию (2:1) во втором матче Евро-2020. Голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Футболисты сборной Украины стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.

Также Яремчук и Ярмоленко забивает в 3 матчах за сборную подряд, включая победу над Кипром (4:0) в товарищеской встрече.
Для Андрея это второе подобное достижение с октября 2016 года – тогда он забивал Исландии, Турции и Косово в квалификации ЧМ-2018.

Во время игры сборных Украины и Северной Македонии болельщики вспомнили и о лидере страны-оккупанта. Украинцы, приехавшие в Бухарест поддержать свою команду, исполнили хит "Путин – ху * ло". В России не замедлили с ответом – хотят наказать фанатов.

Реакция России

Реакции Москвы долго ждать не пришлось. РосЗМІ сообщили, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на скандирование украинскими болельщиками этого "оскорбительного лозунга о президенте России".

Свищев считает исполнение этой песни "хорошо спланированной провокацией против России".

Лондонский Вест Хэм пытается избавиться от игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко. "Молотобойцы" активно предлагают услуги атакующего полузащитника турецкому Галатасараю.

Стамбульский гранд интересуется украинцем в течение длительного времени. Там планируют приобрести Ярмоленко на место Фегули, который разочаровывает своими результатами болельщиков и руководство клуба.

Однако пока в Галатасарае не спешат переводить переговоры о трансфере в активную фазу. Ситуация может измениться после выборов президента 19 июня – после этого внесут кандидатуру главного тренера.