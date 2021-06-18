Украина победила Северную Македонию на Евро-2020

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Голами за "сине-желтых" отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

К слову Яремчук рассказал, что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020

Поединок прошел в Бухаресте в четверг 17 июня. В отличие от стартового поединка, который проходил в Амстердаме, на этот раз украинская сборная имела ощутимый бонус – гораздо больше болельщиков. В соседнюю Румынию значительно проще добраться, поэтому преимущество украинцев ощущалось с первых минут.

В последние минуты напряжение в матче зашкаливало, но до какой-то игровой конкретики практически не доходило, что позволило Украине одержать первую победу на чемпионатах Европы со времен домашнего Евро-2012.

Таким образом после двух матчей подопечные Шевченко набирают 3 очка, но имеют нулевую разницу мячей. Вечером в четверг состоится другой матч этой группы Нидерланды – Австрия.

Яремчук и Ярмоленко вошли в историю чемпионатов Европы

Украина обыграла Северную Македонию (2:1) во втором матче Евро-2020. Голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Футболисты сборной Украины стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.

Также Яремчук и Ярмоленко забивает в 3 матчах за сборную подряд, включая победу над Кипром (4:0) в товарищеской встрече.

Для Андрея это второе подобное достижение с октября 2016 года – тогда он забивал Исландии, Турции и Косово в квалификации ЧМ-2018.

На матче Украина – Македония фаны исполнили хит "Путин – ху * ло"

Во время игры сборных Украины и Северной Македонии болельщики вспомнили и о лидере страны-оккупанта. Украинцы, приехавшие в Бухарест поддержать свою команду, исполнили хит "Путин – ху * ло". В России не замедлили с ответом – хотят наказать фанатов.

Реакция России

Реакции Москвы долго ждать не пришлось. РосЗМІ сообщили, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на скандирование украинскими болельщиками этого "оскорбительного лозунга о президенте России".

Свищев считает исполнение этой песни "хорошо спланированной провокацией против России".

Обратите внимание! Перед игрой украинские фаны пели "Червону руту", их было слышно на весь стадион. Украинцы махали флагами и пританцовывали. Также они эмоционально и громко скандировали "Украина вперед!" и устроили настоящие овации Андрею Шевченко.

Вест Хэм активно сватает Ярмоленко в Галатасарай

Лондонский Вест Хэм пытается избавиться от игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко. "Молотобойцы" активно предлагают услуги атакующего полузащитника турецкому Галатасараю.

Стамбульский гранд интересуется украинцем в течение длительного времени. Там планируют приобрести Ярмоленко на место Фегули, который разочаровывает своими результатами болельщиков и руководство клуба.

Однако пока в Галатасарае не спешат переводить переговоры о трансфере в активную фазу. Ситуация может измениться после выборов президента 19 июня – после этого внесут кандидатуру главного тренера.