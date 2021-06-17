Историческая победа украинцев
Футболисты сборной Украины стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.
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- Ранее на главных турнирах сделать подобное в составе сборной Украины удавалось только Андрею Шевченко, который на чемпионате мира-2006 отмечался в воротах Саудовской Аравии (4:0) во 2-м туре и Туниса (1:0) – в 3-й.
- Также Яремчук и Ярмоленко забивает в 3 матчах за сборную подряд, включая победу над Кипром (4:0) в товарищеской встрече.
- Для Андрея это второе подобное достижение с октября 2016 года – тогда он забивал Исландии, Турции и Косово в квалификации ЧМ-2018.