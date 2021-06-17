Также Яремчук назвал все предпосылки выхода Украины в следующую стадию чемпионата Европы.

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"Только положительные эмоции, но очень много нервничали во время матча, в концовке. Сейчас можно немного порадоваться, а завтра нужно готовиться к следующей игре", – рассказал он.

К ней нужно намного серьезнее подготовиться в психологическом плане, ведь, по моему мнению, Австрия – соперник сильнее Македонии. Нужно будет выложиться на 100%,

– сказал Яремчук.

Заметим. Судьба выхода из группы для украинцев будет решаться в понедельник, 21 июня, в поединке со сборной Австрии.

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