Так, чтобы поддержать своих, в Бухарест приехали тысячи украинских болельщиков. Они даже заполонили улицы столицы Румынии накануне матча.
Кстати Украина победила Северную Македонию в "валидольном" матче с двумя не забитыми пенальти: видео
Мощная поддержка
Еще перед поединком украинские фаны пели "Червону руту". Болельщиков было слышно на весь стадион. Украинцы махали флагами и пританцовывали.
Смотрите видео, как украинские фаны поют "Червону руту":
Кроме того, украинцы изрядно волновались за сборную. Они эмоционально и громко скандировали "Украина вперед!" Также фаны устроили овации Андрею Шевченко.
Украинские болельщики / Фото Getty Images
Футболісти подякували глядачам за підтримку.
Как прошел матч
- Украина победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в Бухаресте на стадионе "Националь Арена".
- Первый гол забил Андрей Ярмоленко на 29 минуте игры. Через 5 минут он передал пас Яремчуку, который тоже закатил мяч сопернику.
- За Македонию на добивании после пенальти забил Алиоски.