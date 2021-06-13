Радивилов и Варинская принесли медали Украине

Игорь Радивилов получил золотую медаль в опорном прыжке. Украинский гимнаст показал лучший результат, чем в упражнениях на кольцах, где занял лишь 5 место.

Стоящее Украина завоевала 11 медалей на этапе Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике

Для Радивилова это первая награда с чемпионата Европы по спортивной гимнастике. На Евро-2021 украинский гимнаст стал чемпионом именно в опорном прыжке.

Диана Варинская получила серебряную награду в упражнениях на бревне.

Еще одна украинка Анастасия Бачинская также была близка к награде. Она получила такую же оценку в упражнениях на бревне, что и хорватка Ана Дерек.

Но Бачинская проиграла "бронзу", получив меньшую оценку за исполнение.