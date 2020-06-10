Во вторник, 9 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Сергей Ребров возглавит "Фенербахче"

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров возглавит турецкий "Фенербахче". 46-летний специалист уже сообщил своему клубу, что по окончании текущего сезона он уйдет.

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Сообщается, что Ребров несколько раз разговаривал по телефону с руководством клуба из Стамбула. После этого согласовали решение, что он возглавит "Фенербахче" по окончании сезона.

Тренерская карьера Сергея Реброва

Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.

Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".

С 2014 по 2017 год Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.

Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".

В команде Владимира Геруна обнаружили коронавирус

Один из представителей "Уникахи" сдал положительный тест на COVID-19. За испанский клуб выступает баскетболист сборной Украины Владимир Герун. Неизвестно, является ли больной игроком, тренером или сотрудником испанского клуба. У него не было симптомов заболевания.

Несмотря на это, команда продолжает тренировки, а больной помещен на самоизоляцию. При этом уже во вторник, 9 июня, команда отправилась в Валенсию для продолжения чемпионата Испании.

Александр Зинченко стал членом исполкома УАФ

На XXIII конгрессе Украинской ассоциации футбола, который проходил во Львове, внесены изменения в состав руководящих органов ассоциации.

Так, на должности первых вице-президентов ассоциации выбрали Алана Плиева и Анатолия Демьяненко. Константин Елисеев и Андрей Мацола покинули должности вице-президентов УАФ. Тарас Герула также ушел с данной должности и теперь будет членом исполкома.

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Произошли изменения и в составе исполкома УАФ. Вместо Томаса Гримма, Тараса Юрика, Владимира Бандурова и Александра Караваева в него вошли Евгений Дикий (исполнительный директор УПЛ), Виктор Межейко (глава Запорожской ОАФ), Василий Заторский (исполнительный директор Тернопольской ОАФ) и Александр Зинченко (член профсоюза "Футбол Украины" и игрок "Манчестер Сити").

Игорь Суркис ответил на слухи о новом тренере "Динамо"

После поражения "Динамо" в игре с "Шахтером" в СМИ начали обсуждать новые кандидатуры на тренерский мостик киевлян. Среди претендентов называли Сергея Реброва, Эррола Булута, Юрия Семина и других.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на слухи об увольнении главного тренера Алексея Михайличенко. Он сообщил, что не нуждается в советах по кадровым вопросам.

Суркис также поблагодарил "за заботу". "Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему...", – добавил президент киевлян.