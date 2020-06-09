На XXIII конгрессе украинской ассциации футбола, который проходил во Львове, внесены изменения в состав руководящих органов ассоциации.

Так, на должности первых вице-президентов ассоциации избрали Алана Плиева и Анатолия Демьяненко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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Изменения в руководстве УАФ

Константин Елисеев и Андрей Мацола покинули должности вице-президентов УАФ. Тарас Герула тоже ушел с данной должности и теперь будет членом исполкома.

Также произошли изменения и в составе исполкома УАФ. Вместо Томаса Гримма, Тараса Юрика, Владимира Бандурова и Александра Караваева в него вошли Евгений Дикий (исполнительный директор УПЛ), Виктор Межейко (глава Запорожского ОАФ), Василий Заторский (исполнительный директор Тернопольского ОАФ) и Александр Зинченко (член профсоюза "Футбол Украины" и игрок "Манчестер Сити").

Добавим, что в тренерском штабе сборной Украины будет работать новый помощник, который станет ассистентом Андрея Шевченко. Его имя пока неизвестно.