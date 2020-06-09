Один из представителей "Уникахи" сдал положительный тест на COVID-19. За испанский клуб выступает баскетболист сборной Украины Владимир Герун.

Неизвестно, является ли больной игроком, тренером или сотрудником испанского клуба. У него не было симптомов заболевания, сообщает Eurohoops.

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Несмотря на это, команда продолжает тренировки, а больной помещен на самоизоляцию. При этом уже во вторник, 9 июня, команда отправилась в Валенсию для продолжения чемпионата Испании.

Украинец Герун перешел в "Уникаху" этим летом. До этого он выступал в Испании за "Бреоган". Украинец вошел в топ-5 голосования за звание MVP чемпионата Испании прошлого сезона.

Чемпионат Испании по баскетболу