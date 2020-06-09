Суркис резко ответил на слухи о новом тренере "Динамо"
После поражения "Динамо" в игре с "Шахтером" в СМИ начали обсуждать новые кандидатуры на тренерский мостик киевлян. Среди претендентов называли Сергея Реброва, Эррола Булута, Юрия Семина и других.
Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на слухи об увольнении главного тренера Алексея Михайличенко. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
К теме Связанный с "Динамо" агент рассказал, возглавит ли клуб иностранный тренер
Суркис резко высказался в комментарии клубному сайту
Президент киевского клуба сообщил, что не нуждается в советах по кадровым вопросам.
Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более – навязчивые советы. Эта истина может быть применена и в случае с моим выбором тренера для "Динамо",
– заявил Суркис.
Он также поблагодарил "за заботу". "Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю изменить тему...", – добавил президент киевлян.
- Отметим, что контракт Алексея Михайличенко с "Динамо" рассчитан до конца сезона 2019/2020.
Действительно ли "Динамо" хочет сменить тренера
- В воскресенье, 31-го мая, "Динамо" проиграло "Шахтеру" (3:1) в рамках чемпионата Украины.
- На следующий день появилась информация якобы клуб ищет нового тренера. Сообщалось, что сам Михайличенко не хочет оставаться тренером киевлян.
- Среди кандидатов называли Юрия Семина, который недавно покинул "Локомотив".
- Россиянин заявил, что не получал предложение от "Динамо", но готов его рассмотреть, если оно поступит.
- В турецкой прессе появилась информация, якобы Эрол Булут может возглавить "Динамо". И эти слухи быстро опровергли.
- Относительно Сергея Реброва, то у украинского тренера действующий контракт с венгерским "Ференцварошем".