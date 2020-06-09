После поражения "Динамо" в игре с "Шахтером" в СМИ начали обсуждать новые кандидатуры на тренерский мостик киевлян. Среди претендентов называли Сергея Реброва, Эррола Булута, Юрия Семина и других.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на слухи об увольнении главного тренера Алексея Михайличенко. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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Суркис резко высказался в комментарии клубному сайту

Президент киевского клуба сообщил, что не нуждается в советах по кадровым вопросам.

Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более – навязчивые советы. Эта истина может быть применена и в случае с моим выбором тренера для "Динамо",

– заявил Суркис.

Он также поблагодарил "за заботу". "Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю изменить тему...", – добавил президент киевлян.

Отметим, что контракт Алексея Михайличенко с "Динамо" рассчитан до конца сезона 2019/2020.

Действительно ли "Динамо" хочет сменить тренера