Ребров покинет венгерский "Ференцварош" и возглавит новый клуб – СМИ
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров возглавит турецкий "Фенербахче".
Об этом информирует Turkiye Gazetesi. 46-летний специалист уже сообщил своему клубу, что по окончании текущего сезона он уйдет.
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Сообщается, что Ребров несколько раз разговаривал по телефону с руководством клуба из Стамбула. После этого согласовали решение, что он возглавит "Фенербахче" по окончании сезона.
Эту информацию источников подтвердил агент Реброва Шандор Варга. На данный момент украинский тренер находится в тесном контакте с турецкой стороной и уже строит планы на следующий сезон.
"Фенербахче" три месяца назад уволил главного тренера Эрсуна Янала, но так и не смог найти ему замену. Команда идет на 7-м месте в чемпионате.
Что известно о Сергее Реброве
- Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.
- Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
- С 2014 по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
- Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".