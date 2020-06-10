У вівторок, 9 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Сергій Ребров очолить "Фенербахче"

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров очолить турецький "Фенербахче". 46-річний фахівець вже повідомив своєму клубові, що після закінчення поточного сезону він піде.

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Повідомляється, що Ребров кілька разів розмовляв по телефону з керівництвом клубу зі Стамбула. Після цього погодили рішення, що він очолить "Фенербахче" після закінчення сезону.

Тренерська карєра Сергія Реброва

Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.

Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".

З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.

Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".

У команді Володимира Геруна виявили коронавірус

Один з представників "Унікахи" здав позитивний тест на COVID-19. За іспанський клуб виступає баскетболіст збірної України Володимир Герун. Невідомо, чи є хворий гравцем, тренером або співробітником іспанського клубу. У нього не було симптомів захворювання.

Незважаючи на це, команда продовжує тренування, а хворий поміщений на самоізоляцію. При цьому вже у вівторок, 9 червня, команда відправилася до Валенсії для продовження чемпіонату Іспанії.

Олександр Зінченко став членом виконкому УАФ

На XXIII конгресі Української асоціації футболу, що проходив у Львові, внесено зміни до складу керівних органів асоціації.

Так, на посади перших віцепрезидентів асоціації обрали Алана Плієва та Анатолія Дем'яненка. Костянтин Єлісєєв та Андрій Мацола покинули посади віцепрезидентів УАФ. Тарас Герула також пішов з даної посади і тепер буде членом виконкому.

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Відбулися зміни і в складі виконкому УАФ. Замість Томаса Грімма, Тараса Юрика, Володимира Бандурова і Олександра Караваєва в нього увійшли Євген Дикий (виконавчий директор УПЛ), Віктор Межейко (глава Запорізької ОАФ), Василь Заторський (виконавчий директор Тернопільської ОАФ) і Олександр Зінченко (член профспілки "Футбол України" і гравець "Манчестер Сіті").

Ігор Суркіс відповів на чутки про нового тренера "Динамо"

Після поразки "Динамо" у грі з "Шахтарем" у ЗМІ почали обговорювати нові кандидатури на тренерський місток киян. Серед претендентів називали Сергія Реброва, Ерола Булута, Юрія Сьоміна та інших.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на чутки щодо звільнення головного тренера Олексія Михайличенка. Він повідомив, що не потребує порад щодо кадрових питань.

Суркіс також подякував "за турботу". "Прошу не заважати команді тренуватися. Тому пропоную змінити тему...", – додав президент киян.