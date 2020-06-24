Во вторник, 23 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился COVID-19

Новак Джокович сдал положительный тест на COVID-19. У серба обнаружили коронавирус после выступления на выставочном турнире в Задаре (Хорватия). Джокович выступил с заявлением, в котором подтвердил болезнь и заявил, что идет на самоизоляцию.

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Коронавирус также был обнаружен в Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены. Также вирус в Борни Чорича и фитнес-тренера Джоковича.

На турнирах, которые Джокович организовал в последние недели, теннисисты не соблюдали рекомендации. Участники обнимались, пожимали друг другу руки. Джокович пересекался с носителем коронавируса – баскетболистом Николой Янковичем.

Усик – Джошуа: промоутер назвал дату боя

Украинский боксер Александр Усик вскоре может получить бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. В команде британского боксера назвали потенциальную дату поединка.

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Джошуа может провести бой с украинцем Александром Усиком весной 2021 года.

Усик – Джошуа: главное

Поединок украинца и британца активно начали обсуждать после резонансного заявления главы Top Rank Боба Арума.

Тот сказал, что Усику следует встретиться с Диллианом Уайтом и разыграть право на бой с победителем поединка Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри.

Уайт – официальный претендент на титул WBC, которым владеет Фьюри.

В команде Усика резко ответили Аруму. Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усику не нужно драться с Уайтом.

Также сообщалось, что Усик не готов отступить за деньги.

Возвращение Элины Свитолиной на корт

Пятая ракетка мира Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на первом турнире после коронавирусной паузы. Украинская теннисистка выступит на соревнованиях в Монтре, Швейцария, которые пройдут 3-5 июля.

Также в списке участниц: хорватка Донна Векич, Ига Свьонтек из Польши, швейцарки Виктория Голубич, Жиль Тайхманн и другие.

В "Волыни" обнаружили больных COVID-19

В очередном украинском футбольном клубе обнаружили больных COVID-19. Теперь зараженные коронавирусом в двух клубах УПЛ и трех из Первой лиги.

Два положительных теста сдали члены тренерского штаба "Волыни". Сообщается, что все игроки здоровы. Команда готова к матчу 20-го тура первой лиги против "Черноморца".

В каких клубах обнаружили COVID-19