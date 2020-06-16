Только Джошуа: команда Усика требует бой с британским чемпионом
Промоутер Александр Красюк ответил на идеи своего коллеги из компании Top Rank Боба Арума по промежуточному бою для Александра Усика. Сторона украинского боксера требует бой с британцем Энтони Джошуа, владеющим титулами WBA, WBO, IBF.
Усик – обязательный соперник Джошуа
В интервью talkSPORT Боб Арум заявил, что Усик должен встретиться с Диллианом Уайтом. Победитель этого боя, по мнению Арума, сможет встретиться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри.
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Уайт – официальный претендент на титул WBC, которым владеет Фьюри. Однако в следующем бою Фьюри должен встретиться с Деонтеем Уайлдером.
На 2021 год у Фьюри уже есть контракт на два поединка с Джошуа.
Промоутер Александр Красюк считает, что 33-летний Усик не должен драться с Уайтом за статус соперника для победителя боя Фьюри – Джошуа.
Усику не нужно ни с кем драться для того, чтобы подтвердить свой статус претендента. Он был определен обязательным претендентом WBO почти год назад и он должен встретиться с Джошуа как можно скорее,
– заявил Красюк.
Скриншот инстаграм-страницы talkSPORT
Когда Усик вернется на ринг
- Следующий бой Усик должен провести против британца Дерека Чисоры.
- Встреча должна была состояться 23 мая в Лондоне, но перенесена на неопределенный срок из-за карантина.
- Бой все еще может произойти в Британии, но при пустых трибунах. Также поединок может быть перенесен в Саудовскую Аравию.
- Сообщалось, что победитель боя Усик – Чисора уже в следующем поединке встретится с Джошуа.