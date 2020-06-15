Непобедимый украинский боксер Александр Усик уже через два поединка может встретиться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри. Для этого украинцу нужно победить в ближайшем поединке Дерека Чисору. Еще одним оппонентом украинца на пути к топ-поединку, вероятно, будет Диллиан Уайт.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался против обязательных защит титулов чемпиона мира, информирует talkSPORT.

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Уайт – официальный претендент на титул WBC, которым владеет Фьюри. Именно с Тайсоном и сотрудничает Боб Арум.

Уайт должен встретиться с Усиком

Арум считает, что британцу Диллиану Уайту следует встретиться с Александром Усиком, чтобы определить оппонента для победителя объединительного поединка между Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

Арум утверждает, что обязательные защиты не помешают Фьюри встретится с Джошуа.

Все боксерские организации работают над ситуацией с обязательными претендентами. Несправедливо ускорять обязательные защиты или оставлять обязательным претендентам прежние позиции из-за того, что они не могут сражаться в течение большей части года,

– сказал Арум.

Он предлагает, чтобы Уайт подрался за титул временного чемпиона.

"Между тем Джошуа и Фьюри проведут два поединка. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента", – отметил промоутер.

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