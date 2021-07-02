Шевченко рассказал, как чувствует себя травмированный лидер украинской сборной Андрей Ярмоленко, и кто не выйдет на поле.
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"С Ярмоленко все в порядке. Он будет готовиться на игру. По Зубкову: он тренируется индивидуально, мы следим за его прогрессом. Но к этой игре готовиться он не будет", – сказал тренер сборной Украины.
Также тренер прокомментировал пренебрежительное отношение британских футбольных экспертов к нашей команде.
"Понимаем, с какой командой играем, но мы также знаем о своих сильных сторонах. Мы уже показали свой характер на этом турнире, показали, что придерживаемся определенных принципов игры, от которых не будем отходить и завтра", – отметил Шевченко.
Украина – Англия: что известно о матче
- Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в Риме на стадионе "Олимпико". Четвертьфинальный матч начнется в 22:00.
- Главным арбитром поединка будет 45-летний Феликс Брих из Германии.
- Украина восьмой раз встретится с англичанами. Наша команда выиграла только один матч и еще четыре проиграла. Дважды Украина и Англия сыграли вничью.
- На Евро-2020 Англия выиграла четыре матча, когда Украина – два. Еще одну игру Англия сыграла вничью, а Украина проиграла Нидерландам и Австрии.