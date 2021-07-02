Кроос решил сосредоточиться на Реале
31-летний Кроос покидает Германию после двух провальных кампаний на чемпионате мира-2018 и Евро-2020. На Мундиале немцы вылетели после группового этапа, а на Евро – в 1/8 финала.
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Кроос заявил, что давно принял решение покинуть сборную Германии именно после Евро-2020.
Я провел за сборную Германии 106 матчей. Конечно, хотелось провести 109 и выиграть чемпионат Европы, этот серьезный турнир. Я уже давно принял решение уйти как раз после Евро-2020, потому что понимаю, что на чемпионат мира для меня дорога закрыта. Главная причина: я хочу сосредоточиться на клубных делах, помочь Реалу выиграть как можно больше трофеев в ближайшее время,
– написал Кроос.
Тони поблагодарил за доверие уже бывшего тренера Германии Йоахима Лёву и пожелал успехов новому руководителю – Ханси Флику.
"Плюс у меня будет время отдохнуть, взять паузу, чего я не мог себе позволить в течение последних 11 лет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Особая благодарность – Йоахиму Лёву, который сделал из меня великого игрока, чемпиона мира. А Ханси Флику – успехов", – резюмировал Кроос.
Карьера Крооса в Германии
- Тони Кроос дебютировал за сборную Германии 3 марта 2010 года. В составе "маншафт" он провел 106 матчей и забил 17 голов.
- Вместе с Германией Кроос выиграл чемпионат мира 2014 в Бразилии. На Евро-2020 Кроос отыграл все матчи, но голов не забивал.