Кроос решил сосредоточиться на Реале

31-летний Кроос покидает Германию после двух провальных кампаний на чемпионате мира-2018 и Евро-2020. На Мундиале немцы вылетели после группового этапа, а на Евро – в 1/8 финала.

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Кроос заявил, что давно принял решение покинуть сборную Германии именно после Евро-2020.

Я провел за сборную Германии 106 матчей. Конечно, хотелось провести 109 и выиграть чемпионат Европы, этот серьезный турнир. Я уже давно принял решение уйти как раз после Евро-2020, потому что понимаю, что на чемпионат мира для меня дорога закрыта. Главная причина: я хочу сосредоточиться на клубных делах, помочь Реалу выиграть как можно больше трофеев в ближайшее время,

– написал Кроос.

Тони поблагодарил за доверие уже бывшего тренера Германии Йоахима Лёву и пожелал успехов новому руководителю – Ханси Флику.

"Плюс у меня будет время отдохнуть, взять паузу, чего я не мог себе позволить в течение последних 11 лет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Особая благодарность – Йоахиму Лёву, который сделал из меня великого игрока, чемпиона мира. А Ханси Флику – успехов", – резюмировал Кроос.

Карьера Крооса в Германии