Шевченко: Англия – одна из лучших и сбалансированный сборных
Главный тренер "сине-желтых" отметил работу Гарета Саутгейта во главе английской сборной.
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"Я считаю что это одна из лучших и сбалансированных сборных. У нее прекрасные исполнители. Хочу отметить тренера Гарета Саутгейта, который действительно собрал невероятный коллектив", – сказал Шевченко.
Тренер сборной Украины вспомнил финал Лиги чемпионов, в котором сошлись две английские команды – Манчестер Сити и Челси. В составе Англии много финалистов Лиги чемпионов.
Шевченко ожидает тяжелый матч против Англии в 1/4 финала. Также тренер прокомментировал пренебрежительное отношение английских экспертов перед игрой.
Мы понимаем, с какой командой играем. Но мы также знаем наши сильные стороны. Мы проявили характер и наши принципы игры, от которых мы никогда не будем отходить. Я знаю, какой тяжелый матч нас ждет, но я знаю, что у моих игроков есть характер,
– сказал Шевченко.
Украина – Англия: что известно о матче
- Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в Риме на стадионе "Олимпико". Четвертьфинальный матч начнется в 22:00.
- Главным арбитром поединка будет 45-летний Феликс Брых из Германии.
- Украина в восьмой раз встретится с англичанами. Наша команда выиграла только один матч и еще четыре проиграла. Дважды Украина и Англия сыграли вничью.
- На Евро-2020 Англия выиграла четыре матча, а Украина – два. Еще одну игру Англия сыграла вничью, а Украина проиграла Нидерландам и Австрии.