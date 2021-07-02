Шевченко: Англия – одна из лучших и сбалансированный сборных

Главный тренер "сине-желтых" отметил работу Гарета Саутгейта во главе английской сборной.

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"Я считаю что это одна из лучших и сбалансированных сборных. У нее прекрасные исполнители. Хочу отметить тренера Гарета Саутгейта, который действительно собрал невероятный коллектив", – сказал Шевченко.

Тренер сборной Украины вспомнил финал Лиги чемпионов, в котором сошлись две английские команды – Манчестер Сити и Челси. В составе Англии много финалистов Лиги чемпионов.

Шевченко ожидает тяжелый матч против Англии в 1/4 финала. Также тренер прокомментировал пренебрежительное отношение английских экспертов перед игрой.

Мы понимаем, с какой командой играем. Но мы также знаем наши сильные стороны. Мы проявили характер и наши принципы игры, от которых мы никогда не будем отходить. Я знаю, какой тяжелый матч нас ждет, но я знаю, что у моих игроков есть характер,

– сказал Шевченко.

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