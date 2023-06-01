Международный олимпийский комитет в марте принял скандальное решение о допуске к соревнованиям игроков из России и Беларуси. Несмотря на войну, МОК разрешил федерациям самостоятельно решать, идти ли навстречу представителям стран-террористок.

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Их участие будет возможно только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных правил. Это вызвало сопротивление в Украине, а также образовало антироссийскую коалицию.

Сразу 35 министров спорта из ведущих стран выступили за полное исключение россиян и белорусов. Впрочем, среди них не было Испании. Глава НОК этой страны Алехандро Бланко одобрил действия Международного олимпийского комитета.

У меня есть мнение, которое полностью совпадает с позицией МОК. Я считаю, что российское нападение следует осуждать без сомнения, но мы не можем наказывать всех родившихся в России. Это не было бы честно. В этом случае выдвинуты очень жесткие условия: представители должны быть только в индивидуальных видах спорта, нет ни флага, ни гимна страны. Не будут допущены те, кто поддерживает боевые действия, у которых проблемы с антидопинговыми правилами. Это столь строгие условия, что исключение этих спортсменов было бы ошибкой. Спорт никогда не может быть исключительным. И поскольку вы родились в стране, где ее лидеры приняли катастрофическое решение, не все граждане должны платить за это. Работа, которую проделал МОК, а в этом случае президент Томас Бах, впечатляет,

– заявил Алехандро.

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К слову, МОК еще не принял решение об участии россиян и белорусов именно в Олимпийских играх-2024 в Париже. Комитет пока разрешил им вернуться в международные соревнования. Вопрос же участия в Олимпиаде будет рассмотрен позже.

Недавно глава Международного олимпийского комитета Томас Бах похвалил себя за решение допустить россиян. Он заявил, что многие федерации удачно провели турниры без украинцев.